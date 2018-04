A Varese trasferta vietata per i tifosi della Happy Casa Brindisi

BRINDISI - Per motivi di ordine pubblico, le autorità competenti hanno disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Puglia per la partita Openjobmetis Varese – Happy Casa Brindisi in programma al PALA2A domenica 29 aprile 2018 alle ore 19. Per questo motivo la prevendita online per la partita di domenica non sarà abilitata. Intanto la “banda Vitucci” si è ritrovata ieri nel PalaPentassuglia: ha passato sotto la lente d’ingrandimento quanto la sfida con la Vanoli ha decretato e gettare le basi sul prossimo impegno, che lì vedrà viaggiare alla volta di Varese.

La salvezza non è ancora un fatto certo. Varese, Reggio Emilia e Cantù sono le tre partite nelle quali si racchiude il destino biancazzurro. C’è da lavorare e pensare solamente a se stessi, ma soprattutto c’è la necessita di affrontare le ultime uscite con ben altro atteggiamento.

