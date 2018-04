Lecce, aumentata la capienza del Via del Mare. I posti disponibili saranno 23.010

La Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo della provincia di Lecce, che si è riunita presso la Prefettura di Lecce in mattinata, ha autorizzato l’aumento della capienza massima del Via del Mare, portandola a 23.010 posti. Gli ulteriori posti disponibili sono 1.500 in Tribuna Centrale Inferiore e 1.500 in Tribuna Est Inferiore. I tagliandi sono già in vendita dalle ore 12.30.





