Impresa del leccese De Luca: vince il Rolex Gran Premio di Roma

Grande impresa del 1° aviere leccese Lorenzo De Luca che in sella a Halifax vh Kluizebos ha vinto il Rolex Gran Premio Roma, la prova individuale più importante dell’86° Csio di Roma Piazza di Siena Master d’Inzeo.

A distanza di 24 anni dall’ultima vittoria firmata per l’Italia nel 1994 da Arnaldo Bologni e Mayday, il cavaliere azzurro nato a Lecce (31 anni) ha ripetuto l’impresa, facendo letteralmente esplodere la platea.

Entrato a quattro binomi dalla fine nella manches decisiva, dopo il netto nella prima, De Luca è stato autore di un giro impeccabile chiuso senza errori e con il tempo di 45”37.

Solo tre i doppi netti. Seconda posizione per l’irlandese Bertram Allen su Hector Van D’ Abdijhoeve (0/0; 45”97), mentre terzo posto per l'australiana Edwina Tops Alexander su Inca Boy Van T Vianahof (0/0;51”67).

