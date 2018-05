Il Coni di Taranto presenta la giornata dello sport

TARANTO - Si svolgerà venerdì 1° giugno la conferenza stampa di presentazione della XV edizione della “Giornata Nazionale dello Sport”, promossa ed organizzata dal Coni. L’appuntamento è per le ore 11 presso la sede del Coni di viale Magna Grecia a Taranto. Per l’occasione saranno proprio i vertici del Coni ad illustrare, nel dettaglio, le numerosissime iniziative previste nel capoluogo jonico e nel resto della provincia. Quest’anno la Giornata dello Sport si svolgerà domenica 3 giugno. Il tema scelto per l’edizione 2018 è “Lo sport difende la natura”.

