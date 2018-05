Il Rally del Salento corre con la Notte della Taranta

LECCE - È stata presentata presso la Sala Guglielmo Grassi Orsini dell’Automobile Club Lecce la 51a edizione del Rally del Salento in programma venerdì e sabato prossimi. Francesco Sticchi Damiani e Teresa Elvira Sambati, rispettivamente Vice Presidente e Direttore dell’Automobile Club Lecce, Ente organizzatore della manifestazione, hanno fatto gli onori di casa dando il benvenuto alle autorità, alla stampa ed agli appassionati.

Accanto a loro, Massimo Manera Presidente della Fondazione “La Notte della Taranta”, nonché Sindaco di Sternatia e Diego Blasi Assessore allo Sport del Comune di Melpignano.

Nei vari interventi oltre a descrivere gli aspetti sportivi, tecnici e logistici della manifestazione valida quale secondo appuntamento del Campionato Italiano Wrc, come gara d’apertura della Coppa Italia Rally 4a Zona e come terzo appuntamento del Campionato Regionale a coefficiente 1,5, è stato sottolineato l’alto valore promozionale per il territorio di un evento sportivo di così alto livello, insieme all’aspetto della positiva ricaduta economica con migliaia di spettatori, appassionati e addetti ai lavori che soggiorneranno in provincia di Lecce per i giorni interessati dal rally.

Un rally che diventa sempre più evento a 360° con tante coinvolgenti iniziative e proposte di contorno tra cui il Concerto dell’Orchestra Popolare della Notte della Taranta, previsto per sabato sera dopo la cerimonia d’arrivo nel piazzale antistante l’Ex Convento degli Agostiniani. Di notevole rilevanza in questo quadro il prezioso supporto della Fondazione “La Notte della Taranta”, che con gli organizzatori ha siglato un protocollo d’intesa per favorire e implementare una maggiore valorizzazione e promozione del territorio salentino, e del comune di Melpignano che all’unanimità si sono detti orgogliosi di poter accogliere la manifestazione e che insieme agli organizzatori hanno strutturato le diverse fasi logistiche dell’evento che avrà proprio in Melpignano il suo cuore pulsante con partenza (Piazza San Giorgio), arrivo, verifiche sportive e tecniche, centro direzionale (Ex Convento degli Agostiniani), riordinamenti (Palazzo Castriota) e parco Assistenza (Zona industriale).

Spiegato il programma di gara che vivrà su tre manifestazioni concomitanti. Oltre alla gara riservata alle auto moderne quest’anno verrà dato ulteriore spazio alle auto storiche con il 1°Rally Storico del Salento, che vedrà al via alcune auto che hanno fatto la storia dei rally e che rievocheranno emozioni mai sopite per chi ne a seguito le gesta non solo al Rally del Salento ma anche nei contesti nazionali e internazionali e con la 2^ edizione del raduno Storico del Salento, manifestazione non competitiva, riservata a vetture di particolare interesse storico e collezionistico.

Resi noti i dettagli tecnici che come già annunciato vedrà la gara riservata alle auto moderne affrontare nella serata di venerdì la prova speciale di Melpignano (prova spettacolo inedita) e al sabato la triplice ripetizione delle prove di Martignano, Santa Cesarea e Specchia. I concorrenti iscritti al rally storico condivideranno con il rally “maggiore” le prime sette prove speciali (non effettueranno l’ultima tornata di prove del sabato). Mentre i partecipanti al raduno affronteranno un percorso che prevede un itinerario diverso con transiti e soste nei comuni di Sternatia e Soleto con all’arrivo, l’abbinamento delle vetture, alle modelle vestite in abiti d’epoca dello stilista Pino Cordella per l’attribuzione del Premio Eleganza.

















