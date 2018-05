E' morto Olmes Neri, nel Lecce dal 1978 al 1990

Olmes Neri, il vice allenatore del Lecce per 12 stagioni di fila (1978-90) è morto all'età di 86 anni. Con lui va via un pezzo di storia di quel Lecce che in serie A fece sognare l'intero Salento. Nato in provincia di Modena nel 1932 (a Bompresso) da calciatore ricoprì il ruolo di ala e giocò con Carpi, Modena, Reggiana, Frosinone (qui il suo record personale di marcature: 14 reti) , poi il Parma. Da allenatore guidò la Primavera della Reggina, la Vibonese per poi passare con il ruolo di vice allenatore nel Lecce dal 1978. Suo figlio, Massimo ora in Cina è stato preparatore delle nazionali di Russia e Inghilterra e in prestigiosi club come Real Madrid, Juventus e Roma.

