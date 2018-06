Colpo del Lecce, arriva l'olandese Haye

di di Tonio DE GIORGI

LECCE - Due mesi e mezzo di tempo per allestire la rosa come Liverani meglio desidera. Intanto c’è già una rosa di nomi di intoccabili e da confermare. Capitan Lepore, Cosenza, Arrigoni, Mancosu, Armellino e probabilmente anche Saraniti. Rappresentano la scorza dura della squadra leccese. Intanto ieri sera la società giallorossa ha annunciato l’ingaggio, a titolo definitivo, del calciatore olandese Thom Haye, 23 anni. Haye ha sottoscritto un accordo preliminare biennale con opzione per altri due anni. Nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia del Willem II disputando il massimo campionato olandese, l’Eredivisie, collezionando 33 presenze e realizzando 2 gol. Nato ad Amsterdam il 9 febbraio 1995 è cresciuto nell’Az Alkmaar prima di trasferirsi al Willem II. Nella squadra della città di Tilburg è stato impiegato spesso come trequartista, ma i dati dell’ultima stagione lo vedono protagonista in tutti i ruoli di centrocampo, abile soprattutto nell’ultimo passaggio. L’arrivo di Haye potrebbe indurre il Lecce ad abbandonare altre piste. Una di queste conduceva a César Falletti, 25 anni, uruguaiano.

