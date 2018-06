Rally del Salento, stasera il via da Melpignano

di di Silvana SARLI

Con la partenza a Melpignano e la Prova Speciale “La Taranta”, nella inedita location dell’area dell’ex convento degli Agostiniani, scatta alle ore 20 di stasera la 51a edizione del Rally del Salento, uno degli appuntamenti di tradizione e di prestigio del panorama motoristico pugliese, valido quest’anno come seconda prova del Campionato Italiano WRC, come gara d’apertura della Coppa Italia Rally 4a zona e come terza tappa del campionato regionale 6^ Zona (area nella quale confluiscono le regioni Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Lazio e Campania). Oltre alla gara riservata alle auto moderne, per cui si registra la partecipazione record di 83 equipaggi, quest’anno al via ci saranno 7 auto per il 1°Rally Storico del Salento e 23 per la 2^ edizione del Raduno Storico del Salento, manifestazione non competitiva. Scorrendo l’elenco iscritti non passano di certo inosservate le 9 vetture WRC, tutte dell’ultima generazione quelle che nella sostanza andranno a lottare per la conquista della vittoria assoluta, ma anche le 7 vetture di classe R5, pilotate da nomi che potranno certamente inserirsi nella lotta per le posizioni nobili della classifica. Andranno tutti a caccia dell’attuale leader della serie nonché detentore del titolo in Campionato il bresciano Stefano Albertini navigato da Danilo Fappani su una Ford Fiesta WRC che dalla sua proverà a sferrare l’attacco che gli potrebbe valere l’allungo in campionato. A contendergli lo scettro ci sarà sulla Hyundai i20 NG Wrc il lariano Corrado Fontana con alle note Nicola Arena che forte della bella prestazione sfoggiata al Rally 1000 Miglia, si popone anche lui come candidato al successo. I due secondi posti colti in gara nel 2014 e nel 2016 fanno anche di Luca Pedersoli, su Citroen C4, un altro sicuro pretendente alla vittoria. Su Ford Fiesta Wrc si presenta al via il salentino Francesco Rizzello che in coppia con Monica Cicognini è stato sempre un degno interprete di una gara affrontata con determinazione dove due anni fa aveva colto il 4° posto assoluto. Tra le R5, lotta aperta tra le Ford Fiesta di Antonio Forato, Francesco Laganà, Domenico Erbetta e Giuseppe Bergantino, la Peugeot 208 T16 di Andrea Carella e la Skoda Fabia del locale Fernando Primiceri. Un ruolo importante sono pronti a recitarlo Giuseppe Albano su Peugeot 306 Maxi K11, Salvatore Casarano per la prima volta in gara su una Renault Clio Williams A7 e un terzetto di concorrenti iscritti in classe A6 Santo Siciliano su Peugeot 106 Maxi, Michele Mondin e Marco Liguori su Citroen Saxo Vts.

Tra le vetture di produzione oltre alle Mitsubishi Lancer di classe N4 di Antonio Forte e di Gianluca Lecci da seguire sarà la sfida tra gli iscritti in N3/ProdS3, anch’essa monopolio di Renault Clio. Si ripropone un confronto già visto molte volte tra Rodolfo Lucrezio, Emiliano Martina e Michele Serafini. Si annuncia un animata lotta tutta di marca salentina anche in N2 tra le Peugeot 106 di Paolo Garzia e del giovane Mauro Longo.

Altra sfida che ormai si ripete sin dal 2016 è quella che vedrà opposti tra le Racing Start 2.0 Francesco Lacatena su Renault Clio e Riccardo Pisacane su Peugeot 206 Rc vincitori della Coppa Italia di categoria rispettivamente nel 2016 e nel 2017. Sempre in Racing Start in classe 1.6 troviamo le due Citroen di Donato Parrotto e Antonio Russo e la Peugeot 106 di Luca Falcone mentre tra le 1.150 spicca la presenza femminile della salentina Nadia Ruggio su Fiat Seicento Sporting. Sono 7 le vetture iscritte al 1°Rally Storico del Salento tra le quali figurano una Porsche 911 Rs, portata in gara da Agostino Iccolti, la Lancia Beta Montecarlo di Giuseppe Romano, e le due BMW, la 318is di Gianluca Testi e la M3 del leccese Marco De Marco.

Domani la competizione impegnerà gli equipaggi nelle prove speciali “Martignano” di 10,77km, “Santa Cesarea” (10,55km) e “Specchia” (13,06km) da ripetere tre volte. L’arrivo sul palco allestito nel piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani a Melpignano è previsto per le 20:01.





