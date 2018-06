Il Francavilla sceglie Caporale del Nardò

di di Renato RUBINO

FRANCAVILLA - Benché dalla sede sociale di via Quinto Ennio si continui a ripetere che la Virtus Francavilla può operare sul mercato con molta calma e tranquillità, viste le solide fondamenta dell’organico da cui si parte, iniziano tuttavia a trapelare voci abbastanza frequenti, non interne alla società, sui possibili obiettivi che patron Magrì e il direttore sportivo Fracchiolla, seguendo anche le aspettative di mister Zavettieri, possano aver individuato. Nelle ultime 48 ore pare sia stata data un’accelerata importante alla trattativa che potrebbe portare a Francavilla il forte difensore Alessandro Caporale, in forza al momento al Nardò in serie D. Il 23enne terzino sinistro è stato uno dei migliori giocatori del campionato Interregionale, segnando anche quattro reti. Il giocatore, se queste voci saranno confermate nei giorni a seguire, potrà firmare solo dal 1° luglio. Caporale può giocare centrale anche nel modulo con la difesa a quattro, così come ipotizzato con l’arrivo in panchina di Nunzio Zavettieri. Quindi, potrebbe prendere il posto in maniera egregia o di Maccarrone, oramai lontano da Francavilla, o di Agostinone. In sostanza, sono solo voci ovviamente, ma la società si starebbe muovendo su varie direttrici, partendo, come visto, dalla difesa, per arrivare a centrocampo e al reparto avanzato. Per la parte mediana del campo sono sempre più insistenti le voci di un forte interessamento su Vrodljak, lo scorso anno a Bisceglie, insieme proprio con Zavettieri. Ed è naturale che il nuovo allenatore peschi proprio da una squadra che conosce molto bene, pur avendola allenata solo per cinque mesi. E in questa ottica potrebbe anche corrispondere alla realtà il mirino del proprio obiettivo impostato sul croato Ivan Jovanovic, attaccante del team barese, autore quest’anno di 8 reti. Per lui esperienze anche in serie A croata. Ma si guarda anche a giocatori che hanno giocato al nord, come Simone Dell’Agnello, 27enne attaccante toscano, lo scorso anno a Cuneo, con 8 gol segnati, e prima ancora a Livorno, con un gol in 12 gare disputare. In carriera ha giocato anche con Savona e Barletta. Parentesi molto importante anche in serie B sempre col Livorno. Ed è sempre calda la pista che porterebbe a Jocopo Cernigoi, attaccante giocane ma promettente scuola Milan, quest’anno alla Paganese e in precedenza nel Pisa. Insomma, tante le trattative che parrebbero imbastite e tutte che conducono a giocatori molto importanti e forti. Si cerca pertanto il compagno d’attacco per Anastasi ed eventualmente anche per Partipilo, se quest’ultimo decidesse di restare a Francavilla. E sono tutti giocatori molto graditi alla filosofia di gioco di Zavettieri. E, a proposito di Zavettieri, il nuovo tecnico interrompe la linea d’azione attuata dalla società in questi anni, basata su allenatori giovani, inaugurando un nuovo corso, fatto di tanta esperienza, con l’auspicio che sia durevole come lo è stato nel recente passato con Calabro, a Francavilla per tre anni. Questo perché Magrì ha intenzione di programmare per bene i prossimi anni. Confermata dal vicepresidente Tonino Donatiello la sede del ritiro per l’avvio della nuova stagione sportiva. “Su indicazione del presidente Magrì, ben sposata da Zavettieri – ha detto Donatiello - è stata scelta la struttura di San Giovanni Rotondo, sul Gargano. La città vanta strutture sportive di ottimo livello e di una tranquillità dettata anche dal particolare vissuto religioso”. La squadra dovrebbe raggiungere la località molto cara a San Pio, lunedì 15 luglio. Si tornerà a Francavilla il 29 luglio, poco prima dell’esordio in Coppa Italia.

