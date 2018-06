Taranto, una strada porta verso la serie C

di Mimmo CARRIERI

TARANTO - Ripescaggio o riammissione? L’estate burocratica del Taranto si dividerà su questo dilemma, apparentemente formale, ma in realtà di grande rilevanza sostanziale. Occorre tuttavia partire da un presupposto di verità: sia l’una che l’altra ipotesi sono tutt’altro che semplici per la società di Massimo Giove, per certi versi quasi impossibili. Riammissione – Il ricorso vinto dalla Vibonese con il declassamento all’ultimo posto del Messina nella stagione 2016/2017 in apparenza può alimentare qualche speranza. Quello fu l’anno della dolorosissima retrocessione del Taranto, arrivato ultimo sul campo, cui si aggiunse la Vibonese che perse i play-out. Può auspicare, dunque, il club ionico una riammissione, naturalmente previa azione legale? Le interpretazioni sono più che altro indirizzate per il no. Sebbene un tentativo verrà fatto, come il legale rossoblù Edoardo Chiacchio ha dichiarato: “Domani (oggi, ndc.) vedrò l’incartamento. Prima di decidere il da farsi, depositeremo in via cautelativa una domanda di riammissione in Lega Pro, per poi analizzare le motivazioni della sentenza con cui la Corte Federale ha riabilitato la Vibonese. E’ importante precisare che non bisogna farsi particolari illusioni”. Ponderata, dunque, la posizione di Chiacchio, improntata alla massima cautela. Anche perché c’è un dato che tristemente rende improbabile questa strada: anche da penultimo in quella graduatoria, il Taranto aveva più di otto punti di distacco dal terz’ultimo posto e per regolamento non avrebbe potuto comunque giocarsi i play-out, rassegnandosi alla retrocessione. Magari, ma qui si viaggia sul filo della ‘politica’ federale, questo potrebbe indurre una sorta di risarcimento nei confronti del Taranto nel caso in cui i posti lasciato scoperti in C dalle fallite o radiate fossero numerosi. Ripescaggio – Con i criteri formalizzati due giorni fa, c’è poco da stare sereni. E’ stata ribadita la non ripescabilità di chi ha già usufruito della promozione d’ufficio negli ultimi cinque anni, oltre alla conferma del fondo perduto di 300 mila euro che scoraggia ogni tentativo in tal senso. Sembra di capire, insomma, che i tentativi tarantini verranno esperiti più che altro in termini di riammissione piuttosto che di ripescaggio. Insomma il Taranto ci proverà, ma sapendo di avere speranze quasi azzerate. E per questo sta programmando la prossima stagione pensando che si tratterà ancora una volta di serie D. In questa direzione andranno le operazioni iniziali di mercato, condotte da Giove, Montella e da Raffaele Sergio, che dal primo luglio verrà investito ufficialmente del ruolo di responsabile dell’area tecnica, dopo la scadenza del suo contratto che lo Lega all’Avellino come responsabile del settore giovanile.

