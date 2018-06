Rally del Salento, ieri il via con la prova spettacolo

MELPIGNANO - E' partito ufficialmente ieri sera il secondo appuntamento del Campionato Italiano WRC, il 51. Rally del Salento con la cerimonia di partenza nel cuore di Melpignano in Piazza San Giorgio. Un autentico spettacolo in terra salentina seguito da pubblico folto che ha visto sfilare le 87 vetture verificate del rally moderno oltre alle vetture storiche e quelle del raduno, che hanno subito affrontato la prima prova cronometrata del rally, quella di “La Taranta” di 3,30 km.Miglior tempo su questa speciale è stato realizzato dai bresciani Stefano Albertini e Danilo Fappani su Ford Fiesta Wrc con un vantaggio di 2’’5 su Simone Miele e Lisa Bollito su Citroen Ds3 Wrc. Terzo tempo per il pilota locale Giuseppe Bergantino insieme a Michela Di Vincenzo a cinque secondi dal primo con la Ford Fiesta R5. Dietro i primi tre equipaggi, quarto tempo per il giovane Andrea Carella con Enrico Bracchi su Peugeot 208 R5. Quinto crono per Il comasco Paolo Porro affiancato da Paolo Cargnelutti (Ford Fiesta Wrc). La gara di Luca Pedersoli invece si è interrotta quasi subito a causa di una toccata violenta con susseguente cappotamento con la sua Citroen Ds3 Wrc che è rimasta seriamente danneggiata.

A prevalere tra gli iscritti del trofeo monomarca Suzuki Rally Cup, è il pilota toscano Stefano Martinelli, navigato da Massimiliano Bosi, su Suzuki Swift Booster RSTB 1.0 che si pone in testa con il tempo di 4’12.5. Secondo posto tra le Swift per il giovane Nicolas Parolaro distante circa 4’’ dalla vetta, e terzo il leader della classifica assoluta per il trofeo l’aostano Corrado Peloso.

L’attesa per il verdetto finale del Rally del Salento è rimandato però a domani dopo che gli equipaggi avranno disputato le altre nove speciali. Domani, Sabato 4 giugno, infatti si svolgeranno le prove speciali di Martignano (10.77 km), Santa Cesarea (10,55 km) e Specchia (13,06 km) da ripetere tre volte, per 106,74 km di prove cronometrate e una lunghezza complessiva di 412,56 km. L’arrivo è fissato per le ore 20.01, sempre in piazza San Giorgio a Melpignano.

