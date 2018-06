Rally del Salento, vince Albertini. Terzo Rizzello

di Silvana SARLI

Si impone nelle insidiose prove del Salento e allunga in campionato il bresciano Stefano Albertini che, navigato da Danilo Fappani su una Ford Fiesta WRC Tamauto ieri ha conquistato il 51° Rally del Salento, seconda prova dell’italiano WRC organizzata dall’Automobile Club Lecce. Il bresciano detentore del titolo tricolore ha dominato e gestito la corsa dall’inizio alla fine, alzando il piede nell’ultima ps proprio per non rischiare e, al termine di una lunga cavalcata solitaria, è salito sul primo gradino del podio a Melpignano, precedendo Paolo Porro e Paolo Cargnelutti con un'altra Ford Fiesta Wrc. Il portacolori del Bluthunder Racing Italy è stato rallentato all’inizio, da una foratura, e ben presto ha deciso di mantenere il suo passo, evitando le tante trappole che la gara salentina sempre propone. Trappole nelle quali sono invece caduti tanti altri, con l’elenco dei piloti che hanno subito forature o che si sono resi protagonisti di piccole toccate che si è allungato durante il corso della gara. Tra questi spicca il nome di Luca Pedersoli, uscito rovinosamente di strada con la sua Citroen Ds3 Wrc già nella prima speciale spettacolo. Ha difeso egregiamente i colori di casa con un ottimo terzo posto Francesco Rizzello, che insieme a Monica Cicognini su Ford Fiesta Wrc è stato il più veloce in due delle tre prove speciali “Specchia”. Tre World Rally Car ai primi tre posti, mentre al quarto ha chiuso il piacentino Andrea Carella, con Enrico Bracchi, primo tra le vetture della categoria R5, con la sua Peugeot 208 T16. Bella la prova dell’elvetico Lorenzo Della Casa, con la Ford Fiesta Wrc. Mentre Il bresciano “Pedro”, che con la sua Hyundai NG Wrc divisa con Emanuele Baldaccini, ha ottenuto un buon sesto posto all’esordio nella difficile gara salentina. Nella seconda metà della Top Ten, hanno poi terminato anche il pilota di Casarano, Fernando Primiceri, Skoda Fabia R5, il veneto Giampaolo Bizzotto, primo tra le S2000 iscritte, il pilota di Manfredonia Domenico Erbetta, su Ford Fiesta R5, e il trentino Matteo Daprà, Skoda Fabia S2000. Tra i ritiri di rilievo quello di Simone Miele affiancato da Lisa Bollito dopo metà giornata a causa di un problema alla pompa dell’acqua della sua Citroen Ds3 Wrc che l’ha costretto alla resa.







CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE - 51. RALLY DEL SALENTO: 1.Albertini-Fappani (Ford Fiesta Wrc) in 1:43'30.0; 2.Porro-Cargnelutti (Ford Fiesta Wrc) a 41.2; 3. Rizzello-Cicognini (Ford Fiesta Wrc) a 1’16.4; 4.Carella-Bracchi (Peugeot 208 T16 R5) a Della Casa-Beltrame (Ford Fiesta Wrc) a 3’42.8; 6. Pedro-Baldaccini (Hyundai I20 NG Wrc) a 3’45.6; 7. Primiceri-Quarta (Skoda Fabia R5) a 4’39.6; 8. Bizzotto-Tommasini (Peugeot 207 S2000) a 4’49.5; 9.Erbetta-Silvaggi (Ford Fiesta R5) a 5’12.8; 7. 12.5; 10. Daprà- Andrian (Skoda Fabia S2000) a 5'22.7.











