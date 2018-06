Il Bari fuori dai play off. Ci sarà il derby col Lecce

CITTADELLA-BARI 2-2

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Varnier, Benedetti (dal 2′ st Pezzi), Adorni, Bartolomei, Iori, Settembrini, Schenetti, Vido (dal 32′ st Strizzolo), Kouame (dal 41′ st Pasa). A disposizione: Paleari, Lora, Chiaretti, Arrighini, Pelagatti, Liviero, Maniero, Pasolo. Allenatore: Venturato.

Bari (4-3-3): Micai, Sabelli (dal 17′ st Brienza), Gyomber, Marrone, Balkovec, Basha, Henderson, A. Tello, Iocolano (dal 18′ st Cissè), Galano (dal 31′ st Floro Flores), Nené. A disposizione: De Lucia, Conti, Oikonomou, Petriccione, Kozak, Anderson, Improta, Diakitè, Busellato. Allenatore: Grosso.

Arbitro: Ghersini di Genova.

Marcatori: al 6′ st Galano, al 13′ st Bartolomei, al 24′ st Bartolomei, al 42′ st Nené

Note - Ammoniti Settembrini, A. Tello, Sabelli, Gyomber, Schenetti, Bartolomei, Nené. Espulsi al 9′ sts Gyomber per proteste, al 12′ sts Brienza per brutto intervento su Schenetti, al 13′ sts Sabelli dalla panchina per reiterate proteste

Recupero: nessuno nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa, 1 minuto nel primo tempo supplementare, 3 minuti nel secondo tempo supplementare.

CITTADELLA - Il Bari fermato sul 2-2 nel primo turno dei play off a Cittadella esce di scena dai play off dopo una partita vibrante e combattuta. Nel prossimo torneo derby contro il Lecce.

