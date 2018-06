Lecce: Caturano nel mirino del Cluj

di Lino DE LORENZIS

LECCE - Dopo il tentativo andato a vuoto lo scorso mese di gennaio, il Cluj torna alla carica e prepara una nuova offensiva per assicurarsi le prestazioni di Salvatore Caturano. I neo campioni di Romania, alla cui guida tecnica c’è l’ex difensore di Foggia e Genoa, Dan Petrescu, non hanno mai smesso di sognare l’ingaggio del centravanti di Scampia.

Come si ricorderà, nell’ultima sessione invernale di calciomercato, gli emissari del club rumeno presentarono al Lecce un’offerta davvero allettante dal punto di vista economico che avrebbe permesso al club di via Colonnello Costadura di mettere a segno una importante plusvalenza. Ma la volontà di centrare l’obiettivo della promozione in serie B, anche con l’aiuto di Caturano, spinse il presidente Saverio Sticchi Damiani e tutti i suoi soci a rinunciare ai soldi offerti del Cluj per tenersi stretto l’attaccante partenopeo.

Nel frattempo il Lecce ha vinto il campionato e lo stesso è riuscito a fare pure il Cluj che nella stagione 2018-2019 parteciperà ancora una volta ai preliminari di Champions League. E per cercare di allungare il più possibile il sogno europeo della squadra della vecchia capitale della Transilvania, il presidente il tecnico Petrescu ha chiesto al presidente Iuliu Mureșan l’acquisto di Sasà Caturano, che l’ex foggiano considera funzionale al suo progetto tecnico. Vale la pena ricordare che negli ultimi venti anni il Cluj ha “pescato” molto spesso in Italia: hanno difeso i colori del club rumeno tecnici del calibro di Trombetta, Mandorlini, Nicolini, Bordin e calciatori come De Zerbi, Piccolo, Sforzini e Piovaccari. Tra l’altro, dello staff tecnico di Petrescu fa parte anche il preparatore atletico italiano Giovanni Melchiorre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA