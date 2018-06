Manzo e Massimo, doppio colpo di mercato del Taranto

di Mimmo CARRIERI

TARANTO - Doppio colpo per il centrocampo, setacciando ancora l’organico della Cavese. Il Taranto ha ufficializzato gli ingaggi di Stefano Manzo ed Emiliano Massimo, due dei tre centrocampisti che quest’anno in maglia metelliana hanno solcato un eccellente campionato. Di Manzo di parlava ormai da quasi un mese. Era la priorità per la mediana, una volta fatta la scelta di rinunciare alla riconferma di Marian Galdean.

Ventotto anni, gli ultimi sei trascorsi in serie D con le casacche di Rapallo, Agnonese, Turris, Neapolis e Vastese, dopo aver iniziato al Gavorrano, Manzo ha collezionato tra C/2 e D 248 partite e 10 gol. È un regista arretrato che opera davanti alla difesa, forse con un pizzico di qualità in meno rispetto a Galdean ma con una conoscenza superiore dei dilettanti. Il Taranto aveva in tasca l’accordo da molte settimane ormai, ma lo ha ufficializzato soltanto ieri dopo un breve tentennamento del calciatore che nel frattempo aveva ricevuto una proposta dal Cerignola. Alla fine l’intesa con il club rossoblù è stata rispettata. L’altro colpo pesca ancora nelle file cavesi e riguarda l’interno di centrocampo Emiliano Massimo, 29 anni, romano cresciuto nel vivaio giallorosso, pure lui con una lunga carriera alle spalle (tra le altre Racing Roma, Chieti, Avellino, tra C e B, Grosseto). Quest’anno ha battuto il suo score di presenze, collezionandone 33 condite da ben sette reti. Brevilineo abile ad inserirsi negli spazi, Massimo non è un regista come Manzo e neppure un calciatore dal passo simile a Marsili, è insomma un intermedio più adatto quindi ad un centrocampo a tre. Si tratta di due ottimi acquisti nella squadra che la società sta formando. Sul fronte over, adesso, la mediana è al completo, tenuto conto delle riconferme di Marsili e Gori. Il centrocampo dovrà essere adesso completato con l’innesto di under classe ’99.

