Il Nardò festeggia stasera in piazza i 60 anni di vita

di Marcello CRETI'

NARDO’ - L’appuntamento è fissato per questa sera alle ore 20,30 nella suggestiva piazza Cesare Battisti, dove ha sede Palazzo Personè. E, probabilmente, non poteva esserci scenografia migliore per festeggiare i primi sessant’anni del glorioso sodalizio neretino. L’evento sarà presentato da Antonio Settanni e Lorenzo Falangone e prevede, oltre ai saluti di rito delle autorità (il sindaco Mellone ed il delegato allo sport Tondo), momenti di musica, con i gruppi Taurino Rap e Ajera Mea, e la passerella di tanti calciatori che hanno indossato la casacca del Nardò: Giannuzzi, Leo, My, Rampino, Drivio, Levanto, Ancora, Nobile, Mimmo e Luca Renna.

Ed in questo contesto ci saranno anche Maurizio Fanuli, da pochi giorni ex presidente del Nardò ed Alessio Antico, già team manager e nuovo amministratore delegato. L’occasione potrebbe essere importante anche per tracciare le prime linee della nuova società.

Infatti, i primi passi che il neo amministratore delegato Antico dovrà intraprendere riguardano proprio la struttura dell’organigramma, a partire proprio dalla figura del presidente. Nessuna indiscrezione è trapelata nelle ultime ore, anche se potrebbero esserci delle sorprese in merito. Inoltre si attendono anche i nomi di coloro che si affiancheranno proprio ad Antico, quali il direttore generale e quello sportivo. Insomma, il Nardò sta per cambiare volto con tanti buoni propositi e nuove ambizioni. Del resto manca poco meno di un mese alla scadenza del termine per l’iscrizione al prossimo torneo di serie D e già dalla prossima settimana si potrebbero incominciare a tratteggiare le prime operazioni di mercato.





