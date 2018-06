A Cutrofiano stasera la festa del volley

di Biagio GRECO



Stasera a Cutrofiano la premiazione delle società di pallavolo della provincia di Lecce e dei protagonisti della stagione. Appuntamento (ore 20) a Villa Vergine per la "Festa del Volley". Fra gli ospiti oltre ai rappresentati dei club sbarcati in serie A/2 (Leverano, Cutrofiano e Alessano col Taviano in odor di ripescaggio) ci saranno gli allenatori Ferdinando De Giorgi e Camillo Plací.

