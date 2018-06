Lecce: le quote di De Picciotto salgono al 30 %

Renè De Picciotto raddoppia. Il socio dell'Us Lecce ha incrementato la sua partecipazione nel club giallorosso, portandola al 30 per cento.

Ciò è stato possibile attraverso una condivisa e consensuale diluzione delle quote da parte di alcuni soci. Non ci saranno modifiche nei ruoli di vertice del club e nel Consiglio di amministraizone della società giallorossa.

