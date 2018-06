Al Lecce l'attaccante che piaceva a Juve e Fiorentina

Giornata speciale per il Lecce: dopo aver incassato la fiducia del banchiere De Picciotto (ha portato al 30 % le quote societarie), il club giallorosso ha definito l'ingaggio dell'attaccante Stefano Pettinari, 27 anni, nella passata stagione al Pescara. Pettinari si è legato al Lecce per le prossime tre stagioni e va considerato un vero e proprio colpo perché a gennaio scorso era stato sotto i radar della Juventus e nelle scorse settimane la Fiorentina aveva fatto più di qualche pensierino al calciatore romano cresciuto nel vivaio della Roma. Il suo arrivo non esclude quello dell’attaccante La Mantia, anzi potrebbe essere proprio questa la coppia d'attacco del Lecce in serie B.

