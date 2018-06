A Parabita la "Scalata delle Veneri"

di Biagio GRECO

Parabita- Nel cartellone della Fidal di Lecce questa domenica spicca la Scalata delle Veneri, organizzata dalla Podistica Parabita, gara di circa km 10 valida come settima prova del Salento Tour 2018. Il programma prevede alle 17,00 il ritrovo degli atleti in Via Coltura a Parabita, mentre la partenza è fissata alle 19,00 nei pressi del Parco Comunale Aldo Moro. In contemporanea con la competizione ufficiale (600 gli iscritti), si aprirà la Walking, camminata veloce non competitiva di 7 km, che vedrà impegnati circa 200 podisti. La splendida Piazza Umberto I accoglierà i partecipanti al loro arrivo, infine in serata chiusura dell’evento con le varie premiazioni. “ La nona edizione della Scalata delle Veneri ha avuto una risposta più che positiva in sede di iscrizioni. La Podistica Parabita continua ad essere presente nel calendario degli appuntamenti podistici del Salento con impegno e rinnovato entusiasmo. Ho la fortuna di contare su uno staff ormai collaudato per organizzare questo tipo di manifestazioni. Come importante è la stretta collaborazione con Emergenza Salento e Croce Rossa. ” dichiara Antonio Leopizzi, presidente della Podistica Parabita “ Rispetto al passato quest’anno la gara salirà ancor più di quota, raggiungendo il punto più alto del Salento sulla collina di Sant’ Eleuterio (200 metri sopra il livello del mare). Tecnicamente ci aspettiamo di toccare un buon livello, atleti come i pluridecorati Gianmarco Buttazzo e Luca Scarcia, che domenica scorsa ha vinto il Trofeo del Ciolo, faranno sicuramente lievitare l’interesse agonistico. Molto attese saranno anche le performance dei podisti di tutta la provincia di Lecce, soprattutto di chi è in competizione nel circuito Salento Tour 2018. La particolarità della Scalata delle Veneri è il percorso misto rispetto alle classiche corse su strada, che si snoda su strade del centro storico di Parabita e macchia mediterranea, passando nel Parco Archeologico delle Veneri ( sede delle grotte), offrendo una spettacolare vista panoramica. Alcuni sentieri sono raggiungibili solo a piedi, i podisti quindi hanno il privilegio di scoprirli.” Dopo l’appuntamento odierno di Parabita sono previste altre cinque prove del Salento Tour. Nelle classifiche provvisorie individuali di spicco il primo posto di Carmelo Mazzotta (Gpdm Lecce), seguito da Diego Mauro Friolo (Action Running Monteroni), terza posizione per Stefano Colona (Puc Salento). Infine nella classifica provvisoria riservata alle società vetta per Tre Casali, secondo gradino a Saracenatletica, terzo Action Running Monteroni.

