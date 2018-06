Granfondo a Fasano con la Brooke di Beautiful

Fasano in sella con la Puglia KKL Granfondo!

L’evento Puglia KKL Granfondo conta più di 400 iscritti per una manifestazione inserita nel Giro dell’Arcobaleno e con presenze anche fuori regione.

Oggi si pedala con la granfondo di 120 chilometri e la mediofondo di 70 chilometri: partenza prevista alle 9:00 in contrada Cocolicchio a Viale Nuovo. Degne di nota l’attraversamento di un tratto di strada bianca solo per il tracciato granfondo lungo la ciclabile che si snoda all’interno del Parco delle Dune Costiere ed anche l’istituzione del premio “Vola in Salita” sulla base del miglior tempo fatto sull'ultima salita sia dal primo uomo che dalla prima donna percorrendo l’ultima ascesa che conduce allo Zoo Safari di Fasano.

In collaborazione con l’agenzia “Bros Group Italia” di Tiziano Cavaliere e la scuderia “Egnathia Corse” di Laura De Mola in sintonia con l’Asd Narducci-Team Edil di Pezze di Greco e Polisport Cicloclub di Fasano, l’obiettivo di Katherine Kelly Lang, madrina e promotrice della manifestazione, è quello di condividere con tutti i fan italiani un appuntamento ciclistico per solidificare la grande amicizia con il territorio pugliese e con gli amici sportivi che ne prenderanno parte. Il cuore pulsante del dopo gara sarà la Casina Municipale, presso la Selva di Fasano, per una giornata non solo di sport ma di degustazione di prodotti tipici pugliesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA