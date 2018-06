Il Lecce prova a chiudere la porta. Idea Lamanna

di Tonio DE GIORGI

LECCE - Sono giorni importanti per decidere chi sarà il principale guardiano della porta giallorossa.

I contatti tra il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso e i dirigenti del Bologna continuano per capire il futuro di Filippo Perucchini. L’estremo difensore, promosso in B con il Lecce, è tornato per fine prestito alla società rossoblù.

La sua permanenza in giallorosso sembrava scontata qualche settimana fa, anche in virtù di un accordo sulla parola tra le parti, ma adesso la situazione sembra cambiata. Al portiere bergamasco andrebbe comunque riconosciuto un aumento dell’ingaggio.

Il Lecce intanto si guarda intorno, e in caso di mancato accordo con Perucchini e con la sua società di appartenenza, dovrebbe essere pronto a sferrare quel colpo che consentirà di partire in ritiro con un nuovo portiere.

È confermato l’interesse del club giallorosso per Eugenio Lamanna, 28 anni, in uscita dal Genoa. Con il portiere e la società di Preziosi avviati i primi contatti che potrebbero portare presto alla fumata bianca.

Lo stesso portiere starebbe valutando attentamente la possibilità di vivere una nuova avventura e in una società ambiziosa come il Lecce. Partirà per il ritiro di Terminillo Marco Bleve, il portiere rientrato dal prestito alla Ternana. Bleve potrebbe fare il vice del prossimo numero uno oppure trovare un’altra sistemazione dove giocare con continuità.

Si lavora anche sul fronte attacco dove la società giallorossa continua a confrontarsi e ad aggiornarsi con la Virtus Entella per La Mantia, l’attaccante che avrebbe individuato Meluso per rinforzare il reparto offensivo con un calciatore che in serie B, nella passata stagione, ha segnato 12 gol.

Il Lecce, però, in questo momento si scontra con la richiesta elevata della società ligure, ma nei prossimi giorni le parti potrebbero far registrare decisivi passi avanti per il trasferimento della punta in maglia giallorossa.

Il direttore sportivo giallorosso vigile anche su Guido Marilungo di proprietà dell’Atalanta; l’attaccante, che nella scorsa stagione ha giocato con lo Spezia, pare favorevole ad un suo ritorno in maglia giallorossa.

Infine, entro il 30 giugno, si deciderà il futuro dei giovani Capristo, Mengoli e Maci. Tutti hanno un pre contratto con la società giallorossa che entro sabato deve tramutarsi in un contratto altrimenti saranno liberi di accasarsi altrove.

Il centrocampista Mengoli, 20 anni, ha giocato (30 presenze) nella passata stagione nel girone B di serie D con il Dro Alto Garda. L’attaccante Capristo, 19 anni, ha militato nel Nardò, girone H di serie D, collezionando 25 presenze e 4 gol. Il centrocampista Muci, 20 anni, nell’ultima stagione ha giocato con il Monticelli nel girone F di serie D.



