Il Lecce su Laribi mentre spunta Ciofani

di Tonio DE GIORGI

A nove giorni dal raduno in sede il Lecce è in fase di composizione. Il lavoro laborioso e incessante del presidente giallorosso Sticchi Damiani, del direttore sportivo Meluso nonché del tecnico Liverani produrrà presto altri acquisti per una società che vuole ripresentarsi in serie B in grande stile.

La porta giallorossa - A chi sarà affidata la chiave principale della porta del Lecce? A maggio con Perucchini c'era stato un arrivederci e un accordo sulla parola con il Bologna che lascia sempre il tempo che trova. Durante il mercato estivo si ha più tempo per intrecciare nuovi rapporti. Non è più un mistero che al Lecce piaccia Eugenio Lamanna, il portiere comasco la cui avventura al Genoa sembra al capolinea. L'estremo difensore è stato informato dell'interesse del club giallorosso e ha cominciato a prendere sul serio l'ipotesi di iniziare una nuova avventura con i giallorossi. Tutto facile? Per niente. I trasferimenti costano e la Serie B pure. Però ci sono altri fattori che possono far giungere le parti ad un accordo. E potrebbero essere più o meno gli stessi che magari allungheranno il rapporto tra Perucchini e il Lecce. La percentuale di arrivo di uno o dell'altro portiere sembra pari, ma all'inizio della prossima settimana la società del presidente Saverio Sticchi Damiani deciderà quando e come sferrare l'attacco decisivo. Ad oggi i portieri del Lecce sono Chironi, che nel campionato scorso è stato vice di Perucchini, e Bleve rientrato dal prestito alla Ternana.

Difesa - il muro difensivo non è ancora sufficientemente alto e lungo, anzi. Lavori in corso per garantire al tecnico Liverani le giuste e necessarie alternative per ogni ruolo. Finora è stato acquisito a titolo definitivo Riccardi dall'Hellas Verona, ma il giovane calciatore sarà alle prese almeno per tre mesi con il recupero dopo l'infortunio al ginocchio destro. La linea difensiva è quella della passata stagione, ma dopo la semina e la diffusione dei nomi fatta finora da radiomercato potrebbe esserci l'agognata raccolta. Un'alternativa a Lepore è rappresentata da Salvi, 30 anni, terzino destro del Cittadella. Nel cuore dell'area di rigore la scelta per Liverani potrebbe arricchirsi con Pellizzer, 29 anni, della Virtus Entella, e Biagio Meccariello, 27 anni, del Brescia. Meccariello ha già incrociato Liverani, l'anno scorso, quando il tecnico romano arrivò sulla panchina della Ternana. Sulla sponda sinistra Legittimo e Di Matteo sono in uscita. L'arrivo di Antonio Mazzotta, già a Lecce nel 2009, sembra una soluzione molto praticabile. Insieme al calciatore palermitano arriverà forse anche Germoni di proprietà della Lazio.

Centrocampo - L'unico volto nuovo, finora, del reparto mediano è quello dell'olandese Thom Haye arrivato dal Willem II. È una mezzala con buoni spunti offensivi. Liverani lo potrà alternare con Marco Mancosu. Per la mediana il direttore sportivo Meluso sta valutando la possibilità di sviluppare un discorso più dettagliato con il Novara per Casarini. La società piemontese non vuole privarsi del proprio capitano, ma sarà difficile trattenerlo in Serie C. Agli azzurri potrebbe interessare Pedro Costa Ferreira, ma il Lecce per pareggiare la richiesta del Novara dovrà anche aggiungere un conguaglio economico. Il direttore sportivo giallorosso sta anche pensando a Karim Laribi, 27 anni, nella passata stagione al Cesena. Un profilo molto interessante perché all'occorrenza Liverani potrà anche utilizzarlo nella posizione di trequartista. Pertanto una pista, quest'ultima, che la società leccese seguirà con molta attenzione anche per le delicate vicende del Cesena che potrebbe scomparire dal mondo dei professionisti.

Attacco - La scelta del trequartista è ricaduta su Filippo Falco. Il calciatore di Pulsano firmerà tra domani e dopodomani il contratto che lo legherà al Lecce per le prossime tre stagioni. Finora le attenzioni di Meluso si sono concentrate soprattutto su questo reparto dove è arrivato anche Stefano Pettinari, ultima stagione a Pescara proprio come Falco, ma da gennaio. Della batteria di attaccanti fa parte anche Chiricò ingaggiato dal Lecce, ma destinato a cambiare casacca, forse non subito. La ciliegina sulla torta sarebbe La Mantia, attaccante della Virtus Entella. La società ligure retrocessa in Serie C spera in un ripescaggio. Se la speranza dovesse naufragare sarebbe comunque complicato arrivare all'attaccante di Marino che ha molti estimatori. Da seguire possibili e positivi sviluppi per Daniel Ciofani, attaccante del Frosinone. Tra gli attaccanti attualmente in rosa Saraniti sembra intoccabile, ma destinato a ritagliarsi un posto nell'undici titolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA