Lecce, sfuma l'operazione-Lamanna

di Tonio DE GIORGI

Dopo l'anticipazione della Lazio che sul proprio sito ha ufficializzato la cessione di Palombi al Lecce, nelle prossime ore toccherà alla società leccese formalizzare l'ingaggio dell'attaccante. Palombi è in città e in queste ore si sta completando l'iter del suo trasferimento. La società laziale ha ceduto l'attaccante a titolo temporaneo, con diritto di opzione e controopzione. Palombi, 22 anni, torna così alla corte di Liverani dopo l'esperienza alla Ternana dove il tecnico romano riuscì ad esaltare le caratteristiche del giovane cresciuto nel vivaio laziale e spera di caratterizzarne ancora di più la crescita con questa nuova esperienza in Serie B con il Lecce. Per l'attacco la società giallorossa sta sondando la pista Melchiorri del Cagliari. Sull'attaccante, però, sembra in netto vantaggio il Perugia che potrebbe spuntarla sul giocatore che nella passata stagione ha giocato con il Carpi. Tuttavia il Lecce spera ancora di poter arrivare a La Mantia della Virtus Entella. Capitolo portiere: il Lecce ha rinunciato a Lamanna. Il club giallorosso aveva trovato l'accordo con il giocatore, ma il Genoa, alla fine, non ha accettato le condizioni della società leccese. Lamanna aveva un ingaggio di 450 mila euro, oneroso per il sodalizio presieduto da Saverio Sticchi Damiani. L'operazione sarebbe costata complessivamente 900 mila euro, parametri elevati per il Lecce che ha preso atto del mancato incentivo all'esodo da parte della società di Preziosi. Così si è inserito lo Spezia e l'ex Angelozzi che aveva avuto Lamanna già durante la sua esperienza di dirigente a Bari. Il Lecce adesso sta riattivando i contatti con Mauro Vigorito, 28 anni, 13 presenze nell'ultima Serie B con il Frosinone. Vigorito è già in ritiro con il Frosinone per preparare la prossima stagione di Serie A, ma gli sviluppi del calciomercato potrebbero aprire nuovi scenari all'estremo difensore dei ciociari. Novità potrebbero giungere anche da Bologna. Il Lecce aveva virato su Lamanna, ma senza chiudere definitivamente il fronte con Filippo Perucchini, portiere del Lecce fino allo scorso maggio quando è rientrato per fine prestito al Bologna.

Infine nelle prossime ore il Lecce dovrebbe avere il nuovo responsabile del settore giovanile. Le riserve sono quasi completamente sciolte e sarà con ogni probabilità Gennaro Del Vecchio ad occuparsi del vivaio della società leccese. Dopo essere stato un calciatore del Lecce adesso curerà la crescita calcistica dei baby giallorossi. L'incarico a Del Vecchio, che prende il posto di Alberti, dovrebbe essere ufficializzato in giornata.



