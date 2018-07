Lecce: Lucioni disponibile da ottobre

di Tonio DE GIORGI

LECCE - Per la difesa del Lecce arriva un altro rinforzo. Si tratta di Fabio Lucioni, 30 anni, proveniente dal Benevento. La società giallorossa lo ha ingaggiato a titolo definitivo dal club sannita dov'era pure il capitano. Il centrale difensivo, nativo di Terni, sta scontando una squalifica per doping. A difenderlo proprio Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce. Lucioni raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra nel ritiro di Terminillo dove si metterà a disposizione del tecnico Fabio Liverani. Il centrale difensivo giallorosso sarà disponibile solo per i primi di ottobre quando finirà di scontare la squalifica. Con il Lecce ha firmato un contratto triennale.

