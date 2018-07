Lecce: tre gli obiettivi

Il calciomercato del Lecce, intanto continua. La prossima settimana arriverà il portiere Vigorito, 28 anni, dal Frosinone. L'estremo difensore firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo. In difesa oltre ai soliti Meccariello (Brescia) e Pellizer (Virtus Entella) si segue anche Del Prete, 32 anni, in forza al Perugia. Per il centrocampo, nonostante le smentite in ambienti leccesi , Robert Gucher continua ad essere un obiettivo della società giallorossa. Per l'attacco, non appena si definiranno i quadri dei campionati di Serie B e Serie C, il Lecce potrà sferrare l'attacco per La Mantia che la Virtus Entella trattiene finché non saprà a quale campionato parteciperà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA