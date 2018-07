Stasera Feralpi Salò-Virtus Francavilla

di Renato RUBINO

Una trasferta così lontana la Virtus Francavilla, tra gare ufficiali e amichevoli, non l’aveva mai fatta nei suoi sette anni di vita. Il match di oggi, valido per il primo turno di Tim Cup, sul campo di Salò contro la Feralpisalò (ore 20.30), formazione agguerrita di serie C, rappresenta il punto più alto della vita sportiva del club di patron Magrì, al pari di quello dello scorso anno, quando si gioco alla “Favorita” di Palermo per il secondo turno di Tim Cup della stagione passata. La squadra di Salò, in effetti, vale il Palermo dello scorso anno, in quanto è composta da giocatori sia di serie A che di serie B, di cui il più rappresentativo è senza dubbio il bomber Caracciolo, negli anni passati con le maglie di Sampdoria, Palermo e Brescia. “Tutto questo – ha detto il vicepresidente Donatiello – ci inorgoglisce e ci rende felici perché vuol dire che stiamo lavorando bene. Sono convinto che anche quest’anno faremo il possibile per entrare nei play-off anche perché il nuovo gruppo è già ben amalgamato. Mister Zavbettieri sta facendo un buon lavoro e posso dire, senza urtare offendere nessuno, che in questo ritiro sto vedendo fare calcio e sto sentendo parlare di calcio. Ed è questo già un obiettivo raggiunto”. Poi, sulla partita di questa sera, Donatiello promette battaglia. “L’avversario è fortissimo – ha concluso il numero due del club di via Quinto Ennio – e non sto certo qui a presentarlo. Ma sono convinto che noi faremo di tutto il possibile per passare il turno. La squadra la vedo via e il clima che si respira è fantastico”. Dal punto di vista tecnico-tattico, la Virtus Francavilla si schiererà col 3-4-1-2. Bocche estremamente cucite sul tipo di formazione che Zavettieri manderà in campo, a conferma che non si vuole lasciare nulla di intentato. Nei giorni scorsi non si sono allenati con continuità né Folorunsho, né Pino. Ed in effetti la loro presenza in campo quest’oggi non è sicura. Potrebbe partire titolare il neo arrivato Alex Sirri per dare, con Cason e Marino, maggiore robustezza al reparto arretrato francavillese, che senz’altro sarà fortemente sollecitato dai forti attaccanti lombardi. In attacco, Zavettieri dovrebbe dare fiducia Partipilo e Sarao, con qualche dubbio per l’impiego di Anastasi. E’ probabile, infatti, che Zavettieri si tenga un attaccante in panchina proprio per avere più alternative in corso d’opera. Tuttavia, lo schieramento più collaudato è quello con Partipilo trequartista e Sarao e Anastasi in avanti. Nel caso prevalesse, invece, l’altra ipotesi, in coppia con Sarao ci andrà Partipilo. Sulla fascia laterale destra spazio per Albertini, mente dal lato opposto dovrebbe agire Caporale. In alternativa Mastropietro. Sulla mediana ci andranno Monaco, che in questa prima parte di preparazione si è messo molto in evidenza, sia per l’impegno che per le sue qualità tecniche, e Martinez, alla ricerca ancora della miglior condizione. “Al di là di chi giocherà – ha detto brevemente mister Zavettieri – so che ognuno dei miei giocatori darà il 100% delle attuali possibilità. Siamo a buon punto della preparazione anche se abbiamo caricato molto i ragazzi con il lavoro muscolare. Per il resto la squadra è quasi al completo. Ci manca qualcosina ma so già che il direttore Fracchiolla e la società, che ringrazio per il lavoro svolto finora, ci stanno già pensando”. Per la Feralpisalò, su sponda bresciana, mister Toscano dovrebbe riproporre il suo tradizionale 4-3-3, con Caracciolo, Guerra e Magnino in avanti. Dovrebbe partire dalla panchina l’altro estroso attaccante di fascia, Luche. Arbitrerà l’incontro il sig. Pasciuta di Agrigento. Inizio ore 20.30 e si attende una grande cornice di pubblico ‘per il sol fatto che la squadra lombarda ha già visto la sottoscrizione di centinaia di abbonamenti per il prossimo campionato.





