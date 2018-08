La grande idea, Soddimo al Lecce

Danilo Soddimo, centrocampista romano del Frosinone, potrebbe essere il nuovo obiettivo di mercato del Lecce. A riportare l'indiscrezione è stato il quotidiano "Ciociaria Oggi". Ad aprire le porte alla possibile cessione del giocatore sarebbe stata la mancata convocazione per il match di Coppa Italia. Per il quotato centrocampista si prospetta un ritorno in serie B nel club dove è già finito l'estremo difensore Vigorito. Attesi sviluppi in giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA