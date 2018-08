Il Lecce chiude con due botti: Venuti e Meccariello

Ultimo atto della sessione estiva del calciomercato dei club di serie A e serie B e la campagna acquisti del Lecce si è chiusa con un doppio colpo per la difesa. Il direttore sportivo Meluso ha chiuso la sessione estiva in entrata con gli arrivi di Meccariello e Venuti. I trasferimenti, però, quelli in uscita, continueranno per un’altra settimana, ma solo verso società di serie C. La società giallorossa, dunque, ha chiuso il mercato con l’acquisto di un difensore centrale che Meluso da tempo cercava. In giallorosso arriva Biagio Meccariello, 27 anni, proveniente dal Brescia. Il suo nome non è stato una sorpresa, da settimane era accostato al Lecce. L'altro acquisto è quello di Venuti, ultima stagione col Benevento.

