"Terreno insidioso" salta il test tra Nardò e Lecce

Il sopralluogo dei giocatori del Lecce sul terreno del "Giovanni Paolo II" di Nardò e la decisione: l'amichevole non si fa, il fondo del terreno di gioco presenta pericoli e il Lecce, a pochi giorni dal debutto in serie B, sceglie di non giocare per evitare infortuni. Polemiche ovviamente fra i tifosi che hanno chiesto il rimborso del biglietto (5 euro) per assistere a Nardò-Lecce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA