Incredibile: Benevento-Lecce 3-3

IL TABELLINO

Benevento-Lecce 3-3



Benevento: Puggioni; Maggio, Costa, Volta, Di Chiara; Tello, Viola, Nocerino; Insigne, Coda, Improta.

A disp: Montipò, Gori, Sparandeo, Letizia, Del Pinto, Tuia, Buonaiuto, Gyamfi, Bandinelli, Ricci, Asencio.

Allenatore: Bucchi.

Lecce: Vigorito; Fiamozzi, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Arrigoni, Scavone; Falco, Mancosu; Pettinari. A disp: Bleve, Cosenza, Chiricò, Lepore, Torromino, Haye, Marino, Dubickas, La Mantia, Tabanelli, Venuti, Armellino. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Marcatore: pt, 30' Mancosu; st, 12' Falco, 15' Fiamozzi, 23' Costa, 40' Coda (rigore).

Note: spettatori 12mila circa. Ammoniti Di Chiara, Fiamozzi.

BENEVENTO - Una prodezza di Mancosu permette la Lecce di chiudere la prima parte del match d'esordio in serie B in vantaggio.

Falco firma il raddoppio e il su angolo c'è l'eurogol di Fiamozzi. Solo il Lecce in campo ma il Benevento accorcia con un colpo di testa di Volta e Ricci. Poi il rigore del 3-3 di Coda.

