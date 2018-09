Colpo di scena. Il Tar del Lazio: "Sì ai ricorsi di Ternana e Vercelli"

Nuovo colpo di scena: "Riesaminare la posizione delle società Ternana Calcio e F.C. Pro Vercelli 1892 ai fini di un possibile ripescaggio in serie B di calcio". E' l'indicazione che il Tar del Lazio ha dato dopo una valutazione preliminare e urgente dei ricorsi proposti dalle due società calcistiche. Due - e identici - i provvedimenti monocratici pubblicati, a firma della presidente della Prima sezione ter del tribunale amministrativo, Gabriella De Michele.



Il Tar del Lazio ieri invece ha confermato l'esclusione dell'Avellino e respinto il ricorso dei tifosi del Catania che si erano rivolti alla magistratura amministrativa per sollecitare il ripescaggio. Il tutto mentre il giudice sportivo ha sancito lo 0-3 a tavolino per Cosenza-Verona del 1 settembre, rinviata per impraticabilità del campo.



La Lega Pro ha disposto il rinvio delle partite del campionato relative alle società Ternana Calcio e Pro Vercelli alla luce di quanto deciso dal presidente del Tar del Lazio. Un analogo provvedimento di rinvio è stato adottato relativamente alle partite del campionato di Lega Pro in cui sono impegnate le società Calcio Catania, Novara Calcio e Robur Siena. Il rinvio delle partite del campionato di Lega Pro relativo a Ternana, Pro Vercelli, Catania, Siena, Novara è da intendersi sino alla decisione che verrà adottata dal Collegio di Garanzia del Coni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA