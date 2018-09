Formula Uno, il pugliese Giovinazzi in coppia con Raikkonen alla Sauber Alfa

di Daniele APRUZZESE

Il pugliese Antonio Giovinazzi nella prossima stagione di Formula 1 sarà uno dei piloti ufficiali del team Sauber Alfa Romeo. La notizia è stata resa nota nel pomeriggio dalla scuderia elvetica e poi è stata fatta rimbalzare dal pilota di Martina Franca attraverso i propri canali social. A otto anni di distanza l’Italia, la Puglia e la Valle d’Itria in particolare, si ritroveranno con un proprio rappresentante nella massima serie motoristica a ruote scoperte. Dopo l’esperienza da terzo pilota Ferrari sin dalla passata stagione, cosa che diede a Giovinazzi l’opportunità di prendere parte ai test di inizio anno, a diventare uno dei piloti chiamati a testare le gomme Pirelli, a scendere in pista con la Sauber nei primi due gran premi come sostituto dell’infortunato Wehrlein, a prendere in mano un volante della Haas in sette sessioni di prove libere nel finale di stagione, ecco finalmente il coronamento di un sogno.



Giovinazzi, in Sauber, ritroverà come compagno di squadra Kimi Raikkonen, con cui ha condiviso la tuta rossa della Ferrari nell’ultimo anno e mezzo. Il primo appuntamento per il mondiale di Formula 1 del 2019 sarà a Melbourne (Australia), il 17 marzo. Sino ad allora, dalla sua Martina Franca, in tanti terranno gli occhi puntati su questo pilota (a dicembre spegnerà 25 candeline) che, nel frattempo, il prossimo 10 ottobre, correrà con una Porsche la Petit Le Mans, l’ultima gara del campionato di durata degli Stati Uniti.

