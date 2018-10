Grottaglie è la città europea dello sport 2020

di Carlo GRECO

Ora è ufficiale ed è una gioia per l’intera comunità di Grottaglie, che ieri è stata nominata “Città Europea dello Sport 2020”. Erano sette le città italiane candidate, ma la cittadina famosa per le ceramiche ha avuto la meglio, come si legge nella motivazione, perché “ è un concreto ed ottimo esempio di sport, per tutti gli strumenti di benessere, integrazione, educazione e rispetto, che rappresentano i principali obiettivi di Aces Europe”. Ne ha dato annuncio l’assessore allo Sport, Vincenzo Quaranta, che si dichiara orgoglioso e soddisfatto per il titolo ricevuto.

Una nota spiega meglio. «Non rappresenta una vittoria esclusiva dell’amministrazione comunale, ma del popolo sportivo grottagliese, delle associazioni e della città tutta. Essere Città europea dello sport significa affacciarci al panorama europeo e permettere a Grottaglie ed al mondo sportivo locale di crescere e raggiungere livelli significativi nel campo dell’impiantistica, della pratica dello sport e dell’inclusione sociale, con un riguardo ai paralimpici».



© RIPRODUZIONE RISERVATA