LECCE-PALERMO 1-1

(in corso)



LECCE: Vigorito; Venuti, Meccariello, Marino, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Scavone; Mancosu; La Mantia, Palombi. A disp: Bleve, Cosenza, Arrigoni, Lepore, Torromino, Haye, Pettinari, Dubickas, Tsonev, Fiamozzi, Armellino. Allenatore: Liverani



PALERMO: Brignoli; Bellusci, Rajkovic, Struna; Rispoli, Jajalo, Murawski, Mazzotta; Falletti; Moreo, Nestorovski. A disp: Avogadri, Pomini, Accardi, Trajkovski, Salvi, Aleesami, Fiordilino, Szyminski, Puscas, Pirrello, Haas.

Allenatore: Stellone

Arbitro: Volpi di Arezzo.

Marcatore: pt, 29' Nestorovski, 37' Tabanelli.

LECCE - Via del Mare con un buon numero di tifosi per un Lecce-Palermo che promette spettacolo e mette in palio punti pesanti per la classifica. Primi minuti di studio con i giallorossi più intraprendenti. Giallorossi vicini al vantaggio al 14' con un colpo di testa di Marino.

Improvvisa accelerata del Palermo che passa in vantaggio poco prima della mezzora con un diagonale chirurgico di Nestorovski. Improvvisa accelerata del Lecce che sfonda centralmentec on Tabanelli per il gol dell'1-1.

