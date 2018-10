Lecce-Foggia, alle 15 il superderby

FOGGIA-LECCE

(le probabili ufficiali)

Foggia: Bizzarri; Ranieri, Agnelli, Tonucci, Carraro, Deli, Kragl, Martinelli, Galano, Mazzeo, Gerbo.

All. Grassadonia.

Lecce: Vigorito; Lepore, Meccariello, Marino, Calderoni; Petriccione, Arrigoni, Scavone; Mancosu; Pettinari, La Mantia.

A disposizione: Bleve, Di Matteo, Cosenza, Torromino, Haye, Palombi, Dubickas, Tsonev, Tabanelli, Venuti, Fiamozzi, Armellino.

All. Liverani.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

FOGGIA - Gli sguardi della Puglia calcistica oggi saranno rivolti verso lo stadio "Zaccheria" per uno dei derby più affascinanti della tradizione regionale. Previsto il pubblico delle grandi occasioni, per il Lecce è la partita che dovrebbe cancellare la delusione per il ko interno col Palermo; il Foggia reduce dal pesante -8 viaggia allo stesso ritmo dei salentini: in classifica ha 4 punti.

