Infortunio all'arbitro: sospeso il derby Fasano-Taranto

FASANO – Dura poco più di mezzora l'attesissimo derby di serie D tra Fasano e Taranto con gli ospiti in vantaggio di un gol (realizzato di testa da Bova al 21'). A decretare la fine anticipata un infortunio occorso all'arbitro: Andrea Ancora della sezione di Roma. I segnali dell'infortunio del direttore di gara sono arrivati un paio di minuti prima della sospèensione: bloccatosi per un risentimento muscolare a centrocampo, il direttore di gara romano è stato soccorso dai medici delle due formazioni. Il tempo di fare un paio di allunghi per seguire le azioni di gioco da vicino, poi la resa.

Ora, da regolamento la partita si disputerà dal primo minuto con il risultato di 0-0. Nei prossimi giorni sarà comunicata la data di recupero. A recriminare, e non poco, ovviamente sono i rossoblù ospiti che stavano chiudendo la prima frazione di gioco in vantaggio.





FASANO-TARANTO 0-1

(gara sospesa al 37' pt per infortunio all'arbitro)





Fasano: Guarnieri; Pugliese, Colombatti, Rullo, Diop; Tuttisanti, Cobo Galvez, Ganci, Corvino; Nadarevic, Formuso. A disposizione: Faggiano, Anglani, Mambella, Zizzi, Lanzillotta, Trinchera, Bernardini, Serri, Forbes. All. Giuseppe Laterza.

Taranto: Cavalli; Pelliccia, Lanzolla, Bova, Ferrara; Massimo, Bonavolontà; Oggiano, D’Agostino, Di Senso; Favetta. A disposizione: Martinese, Carullo, Guadagno, Gori, Ancora, Squerzanti, Albanese, Miale, Infusino. All. Luigi Panarelli.

Arbitro: Andrea Ancora di Roma.

Marcatore: pt, 21' Bova.



























