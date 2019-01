Happy Casa da urlo, Milano in ginocchio

di Antonio RODI

BRINDISI - Una sontuosa Happy Casa Brindisi si regala una serata di gloria battendo i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano con il punteggio di 101 a 92. Una prestazione spettacolare quella messa in campo dalla squadra di Frank Vitucci, assoluta mattatrice di una contesa che ha praticamente avuto sempre in pugno, dall’inizio alla fine rispedendo sempre al mittente ogni tentativo di rientro altrui. Una partita emozionante nella quale i pugliesi hanno fatto il bello ed il cattivo tempo, sfoggiando cuore, grinta e determinazione in tutte e due le parti del campo. Brindisi l’ha vinta in difesa sfoderando una prestazione sopra le righe, sporcando in ogni dove tutte le linee di passaggio e costringendo Milano a vivere più di fiammate che di altro. Una vittoria che porta il nome di John Brown (25 punti per il lungo biancazzurro), di Adrian Banks (21 per il capitano) e Riccardo Moraschini (25 per l’esterno ex Trento con 5/6 da 3). La gioia a fine partita della torcida biancazzurra è la cartolina più bella di una serata che resterà a lungo negli annali della palla a spicchi della “Stella del Sud” e danno l’idea del cuore di tutta la squadra. Brindisi gongola regalandosi (e regalando) un’altra serata di gioia irrefrenabile. Adesso questo gruppo può guardare oltre la salvezza, alzando l’asticella delle sue ambizioni. E ne ha ben donde.

BRINDISI-MILANO 101-92

(Progressione parziali: 26-16; 45-39; 75-64)

Happy Casa Brindisi: Banks 25 (7/9, 2/5), Brown 21 (9/11 da 2), Rush (0/2 da 3), Gaffney 12 (2/5, 1/2), Zanelli (0/1 da 3), Moraschini 25 (2/5, 5/6), Walker 9 (2/5 da 3), Wojciechowski 2 (1/1 da 2), Chappell 7 (1/2, 1/5). N.e.: Guido, Cazzolato, Taddeo. All.: Vitucci. A/X Armani Exchange Milano: Della Valle 4 (2/3, 0/2), James 25 (5/10, 4/10), Micov 5 (1/4, 1/4), Gudaitis 13 (5/7 da 2), Fontecchio 5 (1/2, 1/2), Kuzminskas 4 (0/1 da 3), Burns 1 (0/3 da 2), Brooks 7 (2/2, 1/2), Jerrells 21 (2/3, 4/7), Omic 7 (3/5, 0/1). N.e.: Barbieri, Cinciarini. All.: Pianigiani. Arbitri: Martolini di Roma, Weidmann di Campobasso, Borgo di Grumolo delle Abadesse (Vi). NOTE – Fallo tecnico: 12’22” panchina Brindisi (26-23). Fallo antisportivo: 39’38” James (98-92). Progressione: 5’: 13-8; 15’: 33-30; 25’: 60-53; 35’: 82-73. Tiri liberi: Brindisi 24/32, Milano 17/24. Rimbalzi: Brindisi 33 (Gaffney 9), Milano 34 (Kuzminskas 6). Palloni persi: Brindisi 13 (Walker e Chappell 3), Milano 15 (James e Jerrells 3). Palloni recuperati: Brindisi 11 (Chappell 3), Milano 4 (James 3). Assist: Brindisi 24 (Chappell 8), Milano 11 (Jerrells 4). Valutazione: Brindisi 129 (Bansk 30), Milano 74 (Jerrells 18). Usc. 5 f.: 39’38” James (98-92).

