Il Lecce chiude con un successo la delicata trasferta di Salerno. Due gol nel primo tempo spianano ai giallorossi la strada verso un grande sogno. Giallorossi oggi ad un solo punto dalla promozione diretta in serie A, aspettando le sfide di domani di Brescia (35 punti) e Pescara (33 punti).

FINALE - Salernitana-Lecce 1-2

al 36' st esce Calderoni entra Venuti

28' st entra Bocalon esce Castiglia.

GOL - 26' st Anderson riapre la partita.

22' Pettinari show nel cuore dell'area granata: slalom e tunnel su un avversario ma è anticipato al momento di battere a rete.

20' st ammonito Tachtsidis.

Due cambi al 17'st la Salernitana mette in campo Di Gennaro e porta in panchina Pucino, fuori Palombi, entra Pettinari.

Lecce in campo con un cambio: La Mantia al posto di Falco.

Secondo tempo di Salernitana-Lecce.

48' pt - Il primo tempo si chiude con il Lecce in vantaggio di due gol, per la Salernitana i fischi dei suoi tifosi.

45'pt - Saranno tre i minuti di recupero

37' pt - esce per infortunio Akpa-Akpro, al suo posto Minala.

GOL Lecce - Al 19' pt percussione centrale di Tachtsidis, passaggio filtrante per Palombi e Lecce che raddoppia: 0-2.



GOL Lecce - Al 3' pt; Lecce in vantaggio dopo 3 minuti con un siluro di Mancosu che sorprende Micai: Salernitana-Lecce 0-1.



Salernitana e Lecce al via. Dopo soli 24 secondi velenosa conclusione di Mancosu.





IL TABELLINO



Salernitana: Micai; Mantovani, Perticone, Gigliotti; Pucino (17'st Di Gennaro), Akpa-Akpro (37'pt Minala), Castiglia, Vitale; A. Anderson, D. Anderson; Jallow. A disposizione: Vannucchi, Bernardini, Vuletich, Rosina, Djuric, Casasola, Schiavi, Bocalon, Orlando, Mazzarani. Allenatore: Gregucci.

Lecce: Vigorito; Fiamozzi, Lucioni, Meccariello, Calderoni (39'st Venuti); Petriccione, Tachtsidis, Scavone; Mancosu; Falco (1'st La Mantia), Palombi (17'st Pettinari) A disposizione: Bleve, Milli, Riccardi, Cosenza, Arrigoni, Lepore, Haye, Marino, Tabanelli, Venuti. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Maggioni di Lecco.

Marcatori: pt, 3' Mancosu, 19' Palombi; st, 24' Andersson.

Note: ammoniti Lucioni, Tachtsidis, Minala

