Morto Mimino Renna, nel giorno di Lecce-Ascoli

LECCE - Il calcio è in lutto per la morte di Antonio Renna, per tutti semplicemente Mimino o Mimmo. Era nato a Lecce il 2 marzo 1937, tra un mese avrebbe compiuto 82 anni.

Il ricordo di Mimino Renna è legato alla sua doppia esperienza in giallorossa, prima da calciatore dal 1957 al 1959, e poi da allenatore. E fu proprio lui a riportare la squadra della sua città in serie B nella stagione sportiva 1975/76, dopo 27 anni di purgatorio in serie C, al termine di una strepitosa cavalcata.

Nel suo palmares da calciatore figura uno scudetto vinto con il Bologna nella stagione 1963/64 che era stato preceduto dalla vittoria della Mitropa Cup nel 1961, e poi un campionato di Quarta serie vinto con il Lecce nella stagione sportiva 1956/57, uno di serie C vinto con il Brindisi nel 1971/72. Da allenatore si ricorda la vittoria del campionato di serie C nella stagione 1975/76 con il Lecce e nello stesso anno la Coppa Italia di serie C e la Coppa Italo-Inglese semiprofessionisti, e la vittoria del campionato di serie B alla guida dell'Ascoli dei record nella stagione 1977/78.

Stasera, in occasione dell'anticipo del campionato di serie B tra Lecce e Ascoli, entrambe le squadre giocheranno con il lutto al braccio.

I funerali di Mimino Renna si svolgeranno domani pomeriggio, a Lecce.







© RIPRODUZIONE RISERVATA