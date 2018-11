COSENZA - LECCE 0-2

(in corso)



COSENZA - Pochi minuti per prendere le misure del campo e al 7' il Lecce va in vantaggio con Venuti.



Al 13' il raddoppio del Lecce con Palombi. Lecce al riposo con il vantaggio di due gol nonostante il pressing finale del Cosenza nel tentativo di riaprire la partita.







IL TABELLINO



Cosenza: Saracco; Corsi, Dermaku, Legittimo, D’Orazio; Bruccini, Palmiero, Mungo; Tutino, Garritano, Maniero. Allenatore: Braglia.



Lecce: Vigorito; Lepore, Lucioni, Marino, Venuti; Tabanelli, Petriccione, Arrigoni; Mancosu; Palombi, La Mantia. Allenatore: Liverani.



Arbitro: Sacchi di Macerata.



Marcatore: pt. 7' Venuti, 13' Palombi.





