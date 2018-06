Il Nardò è in festa, il gol è una storia lunga 60 anni

di Marcello CRETI'

NARDO' - «L’entusiasmo è veramente tanto, e la forza per questa avventura arriva proprio dai tanti ragazzi della tifoseria, dai miei collaboratori e dalla città».

Le parole sono di Alessio Antico, già capitano granata, team manager e da venerdì mattina neo amministratore delegato del Nardò. Classe 1981, imprenditore nel settore dell’abbigliamento sportivo ed ex ottimo difensore centrale, Antico ha sempre dimostrato un legame indissolubile con la propria città che ieri sera, durante i festeggiamenti per i 60 anni del sodalizio neretino, gli ha tributato una vera e propria standing ovation. Grande entusiasmo e tifosi catturati dall'evento granata.



(Video di Piero CARDONE)

