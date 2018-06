Allarme Lecce, lo stadio di San Benedetto del Tronto non è adeguato per la B

di Lino De Lorenzis

LECCE - Un altro intoppo per il Lecce sulla strada per l'iscrizione al campionato di serie B. Dopo un'attenta verifica, è stato riscontrato un problema allo stadio "Riviera delle Palme" che, a quanto pare, non dispone di 5.500 posti a sedere, tutti numerati, come disposto dal Sistema Licenze Nazionali. Ciò significa che, a ventiquattro ore dalla scadenza dei termini, il Lecce è costretto ad individuare un altro stadio di riserva.

Compito assai difficile considerato che almeno il sessanta per cento degli impianti italiani non è a norma e che i pochi impianti in regola sono stati già opzionati da altri club. A questo punto, la società giallorossa potrebbe scegliere una soluzione-tampone per il "Via del Mare" - e quindi onerosa - in attesa che il problema dell'illuminazione venga risolto dall'Amministrazione comunale. Qualcosa in più si potrebbe sapere in serata.

