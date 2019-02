Stipendi non pagati, penalizzato di un punto il Taranto. Tre mesi di squalifica al presidente Giove

Se non è una mazzata definitiva, poco ci manca. Il Taranto è stato penalizzato di un punto ieri dal Tribunale federale nazionale per una storia di emolumenti non corrisposti a tre tesserati nella stagione scorsa. I tre sono Maurantonio, Altobello e Stendardo che non avevano percepito lo stipendio di giugno 2017. I termini entro i quali l'operazione doveva essere portata a termine andavano dal novembre 2017 al giugno 2018, periodo in cui era già presidente Massimo Giove, per questo squalificato per tre mesi. Quel che è più grave è che il Taranto, già attardato in classifica di quattro punti dalla capolista Picerno, scivola ora a -5 e lascia il secondo posto al Cerignola, che adesso vanta un punto in più. L'ennesima beffa per la tifoseria e la conferma di una inadeguatezza di fondo del club, limite che già in passato ha più volte impedito ai rossoblù di spiccare il volo. La società ha preannunciato ricorso.

