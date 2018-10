Taranto, il primato dura un attimo. Allo Iacovone passa l'Andria per la gioia dell'attore Scamarcio

Nemmeno il tempo di entusiasmarsi per il primo posto ritrovato che subito il Taranto inciampa nel momento meno opportuno. I rossoblù sono stati battuti in casa, sotto il diluvio, per 1-3 dall'Andria. Partita segnata dalla doppietta di Cristaldi nel primo tempo. Il sussulto di D'Agostino non è servito, anche per la doppia inferiorità numerica del Taranto (espulsi Marsili e Manzo). Nel finale il tris dell'Andria con Manno per la gioia del tifosi d'eccezione Riccardo Scamarcio, presente in tribuna.

