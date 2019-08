In spiaggia spunta la Pellegrini, foto con i talenti del nuoto

di Nazareno DINOI

Vacanze tarantine per Federica pellegrini che ha trascorso qualche giorno in una struttura ricettiva con la famiglia, alternando mare e piscina.

Un'occasione preziosa per due piccoli campioni di nuoto manduriani che hanno potuto realizzare il sogno di scattare un selfie con la campionessa internazionale sulla spiaggia di Campomarino di Maruggio.

In scrupoloso incognito nello stabilimento balneare “Paradise beach” di Campomarino, la nuotatrice non si è sottratta ai selfie chiesti da Gloria Distratis e Federico Albano, giovanissimi nuotatori che non hanno resistito a farsi fotografare insieme alla loro idolo. I due campioncini (già giovanissimi hanno conosciuto più volte il podio nelle gare di nuoto), si allenano entrambi nella piscina “Icos sporting club” di Manduria.

