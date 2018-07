Wimbledon, riconsegnata a Roberta Vinci la coppa rubata

di Redazione Sport

LONDRA - Un gesto di grande sensibilità nei confronti di Roberta VincI come già avevano fatto lo scorso anno gli organizzatori degli US Open. Il sito delle Federazione Italiana Tennis fa sapere infatti che ieri la 35enne tarantina, che si è ritirata dall'attività agonistica lo scorso maggio durante gli Internazionali BNL d'Italia, era a Wimbledon in forma privata e approfittando della sua presenza le è stato riconsegnato il trofeo di doppio vinto nel 2014 ai Championships in coppia con Sara Errani. Quello originale, insieme agli altri trofei della tennista azzurra, le era stato rubato il 4 agosto 2017 dai ladri che erano entrati nella sua casa di Taranto. Sempre nel 2017, qualche settimana dopo, a New York le era stato ridato anche il piatto d’argento per il secondo posto nell’edizione 2015, quella vinta da Flavia Pennetta nello storico derby tutto tricolore. Ieri è stata la volta di Wimbledon.

