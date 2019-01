Tentano di aggredire i tifosi del Taranto in trasferta, arrestati tre ultrà del Bari

Tre ultrà del Bari sono stati posti agli arresti domiciliari dalla polizia e altri due sono stati denunciati in stato di libertà per aver organizzato ieri a Bitonto, al termine della partita di calcio tra Bitonto e Taranto, un’aggressione contro i tifosi ospiti. Agli indagati, che saranno tutti raggiunti anche da provvedimento di Daspo, si contestano, a vario titolo, i reati di detenzione di strumenti atti ad offendere e fumogeni, in occasione di una manifestazione sportiva, di travisamento e resistenza a pubblico ufficiale. I tifosi baresi avrebbero organizzato un agguato per vendicare un’aggressione subita la scorsa settimana in occasione del passaggio nella città jonica in occasione di una trasferta. Gli agenti di Polizia hanno individuato il gruppo di 15 persone, travisate e armate di bastoni, pronte ad aggredire alcuni tifosi del Taranto che, nonostante il divieto di trasferta, erano andati a Bitonto per seguire la loro squadra.

L’immediato intervento dei poliziotti, avvenuto prima che cominciasse il deflusso degli spettatori, ha consentito di bloccare tre persone, sequestrare bastoni e fumogeni e di disperdere i restanti componenti del gruppo di facinorosi, sui quali sono in corso accertamenti per l’identificazione.

