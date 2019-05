"Terùn, terùn", Morosini si scusa: “Non era coro razzista”

Dopo la bufera, arrivano le scuse da parte del centrocampista del Brescia, Leonardo Morosini, che nel corso dei festeggiamenti per la promozione in serie A della sua squadra aveva intonato il coro "Terùn terùn".

"È stato fatto un coro goliardico per prendere in giro il mio compagno siciliano, Ernesto Torregrossa. - spiega su Instagram Morosini - L'ho fatto in maniera leggera e non ho avevo intenzione di umiliare nessuno".

La vicenda aveva provocato molte polemiche, per il facile accostamento ai giocatori e tifosi del Lecce e del Palermo, dirette inseguitrici del Brescia per la promozione. Ma Morosini nega: "Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso, non avevo alcuna intenzione di farlo".



