Canizares piange il figlio: addio al piccolo Santiago, aveva 5 anni

Tragedia in casa di Santiago Canizares, ex portiere di Real Madrid, Valencia e della Nazionale spagnola. Si è spento, a soli 5 anni, il figlio Santiago dopo una lunga battaglia con una malattia che gli era stata diagnosticata più di un anno fa. A darne l'annuncio è stato lo stesso ex giocatore con un messaggio sui social. «Mio figlio Santiago è morto. Credo debba essere io a darne notizia, ringraziando tutte le dimostrazioni di appoggio e affetto ricevute da parte vostra - ha scritto su Twitter Canizares - Se n'è andato in pace, consapevole della missione che ha compiuto in questi cinque anni».



Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado.#santicampeon — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 23 marzo 2018

Il piccolo Santi era uno dei quattro figli avuti dall'ex portiere con(che a sua volta ha ricordato il bambino su Twitter con un messaggio struggente): Santi aveva due sorelline gemelle - India e Martina - e un'altra sorella più grande, Marina. E Marina è anche il nome della prima moglie di Canizares, dalla quale il portiere ha avuto altri tre figli Carlota, Lucas e Olivia.

